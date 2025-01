Vossloh Aktie News: Vossloh verteidigt Stellung am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Vossloh zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Vossloh-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 46,15 EUR.

Mit einem Kurs von 46,15 EUR zeigte sich die Vossloh-Aktie im Tradegate-Handel um 16:07 Uhr kaum verändert. Die Vossloh-Aktie legte bis auf 46,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Vossloh-Aktie bei 45,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,15 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.835 Vossloh-Aktien den Besitzer.

Bei 51,20 EUR markierte der Titel am 29.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.02.2024 (40,10 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vossloh-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,21 EUR. Im Vorjahr erhielten Vossloh-Aktionäre 1,05 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,25 EUR je Vossloh-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Vossloh am 31.10.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 298,70 Mio. EUR – eine Minderung von 8,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 325,30 Mio. EUR eingefahren.

Vossloh dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vossloh-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

