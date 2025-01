So bewegt sich Vossloh

Vossloh Aktie News: Vossloh gewinnt am Nachmittag an Fahrt

30.01.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Vossloh gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Vossloh-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 47,20 EUR.

Um 16:03 Uhr konnte die Aktie von Vossloh zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,5 Prozent auf 47,20 EUR. Bei 47,75 EUR markierte die Vossloh-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 46,30 EUR. Bisher wurden via Tradegate 15.937 Vossloh-Aktien gekauft oder verkauft. Am 29.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,20 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vossloh-Aktie derzeit noch 8,47 Prozent Luft nach oben. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vossloh-Aktie 15,04 Prozent sinken. Nachdem im Jahr 2023 1,05 EUR an Vossloh-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vossloh-Aktie bei 58,25 EUR. Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Vossloh ein EPS von 0,52 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Vossloh im vergangenen Quartal 298,70 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vossloh 325,30 Mio. EUR umsetzen können. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Vossloh wird am 13.03.2025 gerechnet. Experten taxieren den Vossloh-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,14 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Vossloh-Aktie Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen Handel in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Plus

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft