Vossloh Aktie News: Vossloh tendiert am Freitagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Vossloh. Die Vossloh-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 47,25 EUR.

Das Papier von Vossloh befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 47,25 EUR ab. Der Kurs der Vossloh-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,15 EUR nach. Bei 47,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Vossloh-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.512 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 8,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.02.2024 bei 40,30 EUR. Derzeit notiert die Vossloh-Aktie damit 17,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Vossloh seine Aktionäre 2023 mit 1,05 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,25 EUR für die Vossloh-Aktie.

Vossloh ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Vossloh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 298,70 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 325,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,14 EUR je Aktie belaufen.

