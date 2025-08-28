DAX24.153 -0,5%ESt505.394 -0,9%Top 10 Crypto15,54 -2,0%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.072 -0,8%Euro1,1658 +0,3%Öl67,71 -1,5%Gold3.378 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
PUMA 696960 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Gold, Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
thyssenkrupp rückt bei U-Boot-Auftrag aus Kanada in die enge Wahl - Aktie dennoch in Rot thyssenkrupp rückt bei U-Boot-Auftrag aus Kanada in die enge Wahl - Aktie dennoch in Rot
Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen Howard Marks warnt: Der Markt ist überteuert, nur die "Magnificent Seven" mit NVIDIA-Aktie überzeugen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++

Vulkan Ätna beruhigt sich - Flugwarnstufe gesenkt

26.08.25 13:48 Uhr

CATANIA (dpa-AFX) - Auf der Mittelmeerinsel Sizilien hat sich die Aktivität des Ätna nach einem Ausbruch wieder abgeschwächt. Im Gipfelbereich des größten aktiven Vulkans Europas sei nur noch eine schwache Asche-Emission zu beobachten, eine Aschewolke habe sich nicht gebildet, teilte das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) mit. Lava trete jedoch weiterhin aus den Kratern aus.

Wer­bung

Die Warnstufe für den Flugverkehr wurde von "Rot" auf "Orange" herabgesetzt. Der Flughafen von Catania im Osten der Insel blieb durchgehend geöffnet. Das internationale Meldesystem VONA (Volcano Observatory Notices for Aviation) informiert Piloten, Fluglotsen sowie Fluggesellschaften über vulkanische Aktivität in vier Stufen: "Grün" steht für normale Aktivität, "Gelb" für zunehmende Unruhe, "Orange" für anhaltende Aktivität mit möglicher Asche-Entwicklung und "Rot" für höchste Gefahr, wenn eine Eruption mit erheblichem Ascheausstoß unmittelbar bevorsteht oder bereits im Gange ist.

Der über 3.300 Meter hohe Ätna bricht regelmäßig aus und wird ständig überwacht. Die Ausbrüche bieten meist einen spektakulären Anblick und ziehen viele Schaulustige an.

Erdbeben nordwestlich von Sizilien

Am frühen Dienstagmorgen erschütterte zudem ein Erdbeben der Stärke 4,7 das südliche Tyrrhenische Meer. Nach Angaben des INGV ereignete sich der Erdstoß um 6.07 Uhr Ortszeit nordwestlich von Sizilien in einer Tiefe von zehn Kilometern. Schäden wurden nicht gemeldet. Medienberichten zufolge war die Erschütterung auch auf der Insel spürbar, insbesondere in Palermo und an der Küste von Trapani./scr/DP/stw