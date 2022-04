LPKF-Aktie legt zweistellig zu: LPKF zurück in den schwarzen Zahlen

Mit knapp 26 Millionen Euro lag der Umsatz im ersten Quartal 59 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Garbsen mitteilte. Das lag auch an verschobenen Projekten aus dem letzten Quartal des vergangenen Jahres. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) verdiente LPKF eine Million Euro nach einem Verlust von gut vier Millionen ein Jahr zuvor. Damit erreichte die Gesellschaft das obere Ende ihrer eigenen Quartalsprognose. Auch unter dem Strich stand mit 0,7 Millionen Euro wieder ein kleiner Überschuss.

"Die steigenden Aufträge für unser Kerngeschäft sowie die greifbaren Fortschritte in unseren neuen Geschäftsfeldern stimmen uns trotz des volatilen Marktumfelds zuversichtlich für das Gesamtjahr 2022", sagte Vorstandschef Klaus Fiedler laut Mitteilung. So rechnet das Management weiterhin mit einem Umsatz zwischen 110 und 130 Millionen Euro. Davon sollen zwei bis sieben Prozent als operativer Gewinn vor Zinsen und Steuern übrig bleiben. Für das zweite Quartal erwartet LPKF einen Umsatz zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Das operative Ergebnis soll zwischen minus 1,5 Millionen Euro und plus 2,5 Millionen Euro liegen.

Im XETRA-Handel schnellt die LPKF-Aktie am Donnerstag zeitweise um 10,33 Prozent auf 11,96 Euro hoch.

/stw/zb

GARBSEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf LPKF Laser & Electronics AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf LPKF Laser & Electronics AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf LPKF Laser & Electronics AG

Bildquellen: LPKF