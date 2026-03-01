DAX23.620 -1,5%Est505.772 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0700 -2,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.828 -0,6%Euro1,1592 -0,1%Öl91,45 +0,1%Gold5.186 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 SAP 716460 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Deutschland gibt strategische Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie trotzdem fester: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln Novo Nordisk-Aktie trotzdem fester: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln
Rohstoffkurse am Mittag Rohstoffkurse am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Wadephul auf Krisenreise wegen Iran-Krieg in Abu Dhabi

11.03.26 12:26 Uhr

ABU DHABI (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt seine mehrtägige Reise durch die vom Iran-Krieg massiv betroffenen Länder im Nahen und Mittleren Osten in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) fort. Aus der saudischen Hauptstadt Riad flog der CDU-Politiker am Vormittag in einer Militär-Transportmaschine in die Hauptstadt Abu Dhabi.

Wer­bung

Dort traf sich Wadephul mit seinem Kollegen Abdullah bin Sajid zu Beratungen über die Folgen des Iran-Krieges wie die stark angestiegenen Energiepreise. Zudem wollte der Bundesaußenminister ein Zeichen der Solidarität setzen. Wadephul hatte Bin Sajid schon am Montag am Rande seines Besuches auf Zypern getroffen.

VAE-Zentrale für Handel, Tourismus und Finanzen

Abu Dhabi ist neben der Metropole Dubai für die Emirate der wichtigste Standort für Handel, Tourismus und Finanzen. Das Land steht besonders stark für ein am Westen ausgerichtetes Wirtschaftsmodell und ist auch deshalb besonders stark unter Beschuss durch den Iran geraten. Etwa 90 Prozent der Bewohner in den Emiraten sind Ausländer.

Bisher fing die Luftabwehr der VAE rund 240 iranische Raketen, 1.400 Drohnen und 8 Marschflugkörper ab. Dutzende Drohnen und Raketen gingen im Land aber auch nieder und verursachten Brände und schwere Schäden etwa an Flughäfen, Hotels, US-Einrichtungen und Energie-Infrastruktur. Sechs Menschen wurden bisher getötet und mehr als 120 weitere verletzt.

Wer­bung

Verhältnis zum Iran von Konflikten geprägt

Das Verhältnis der Emirate mit dem Iran war in vergangenen Jahrzehnten immer wieder von Konflikten geprägt. Der Iran unterstützt auch die Huthi-Miliz im Jemen, die vor einigen Jahren bereits emiratische Öl-Anlagen angriff. Unter Vermittlung Chinas näherten sich die Emirate und der Iran zwar an. Im Zuge der iranischen Angriffe schlossen die Emirate dann aber ihre Botschaft in Teheran und zogen ihr diplomatisches Personal ab.

Wadephul war nach Besuchen in Zypern und Israel am Dienstagabend in Saudi-Arabien eingetroffen. Israel und die USA greifen den Iran seit Ende Februar gemeinsam an. Israel fühlt sich durch das iranische Raketen- und Atomprogramm in seiner Existenz massiv bedroht. Auch die USA verweisen auf eine Bedrohung durch die iranische Führung./bk/jot/DP/stw