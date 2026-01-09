DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 -0,4%Nas23.671 +0,8%Bitcoin78.874 +0,9%Euro1,1666 +0,3%Öl63,50 +0,8%Gold4.572 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 Infineon 623100 Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen gehen stärker ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord höher -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, DroneShield, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: JPMorgan Chase legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Delta Air Lines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Delta Air Lines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

Wadephul bei Rubio in Washington - UN-Besuch in New York

12.01.26 05:49 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul führt an diesem Montag angesichts der US-Drohungen mit einer gewaltsamen Einnahme Grönlands und der Beratungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine hochrangige Gespräche in Washington. Am Nachmittag deutscher Zeit (16.30 Uhr) wird der CDU-Politiker von seinem Kollegen Marco Rubio empfangen.

Wer­bung

Neben Grönland und der weiteren Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine soll es um die transatlantische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehen. Wadephul hatte die USA vor dem Abflug an ihre Verantwortung für Freiheit, Selbstbestimmung und die Nato erinnert.

US-Präsident Donald Trump verweist bei seinen Drohungen gegen Grönland auf die strategische Bedeutung der Insel, eine große Präsenz von russischen und chinesischen Schiffen in der Region - und auf die Naturschätze. Ebenso wie die USA und Deutschland sind Island und das offiziell zu Dänemark gehörende Grönland Mitglieder des transatlantischen Nato-Bündnisses.

Zugreise zur UN nach New York

Überraschend will Wadephul am Nachmittag mit dem Zug nach New York reisen und dort UN-Generalsekretär António Guterres treffen. Hintergrund ist auch die US-Ankündigung, sich aus 66 internationalen Organisationen zurückzuziehen, darunter zahlreiche UN-Organisationen. Der Austritt wird damit begründet, dass die Organisationen nicht mit den Interessen der USA vereinbar seien. Bei vielen Organisationen geht es um Umwelt und Klima, Geschlechtergerechtigkeit, Bildung, Demokratie, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit./bk/DP/zb