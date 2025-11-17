DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin81.844 +0,6%Euro1,1604 -0,2%Öl63,79 -0,8%Gold4.072 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Watzke äußert sich zu kontroversen Themen BVB-Aktie: Watzke äußert sich zu kontroversen Themen
Vodafone-Aktie: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit Vodafone-Aktie: Warnung vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

Wadephul besucht Montenegro, Albanien und Serbien

17.11.25 05:49 Uhr

PODGORICA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Montag in Montenegro seine mehrtägige Reise durch alle sechs noch nicht in der EU verankerten Balkanstaaten fort. In der Hauptstadt Podgorica will der CDU-Politiker bei getrennten Treffen mit Ministerpräsident Milojko Spajic und seinem Kollegen Ervin Ibrahimovic über den Stand der EU-Beitrittsverhandlungen sprechen. In der albanischen Hauptstadt Tirana wollte der Bundesaußenminister im Anschluss mit seiner Kollegin Elisa Spiropali darüber sprechen, wie das Beitrittsverfahren des Landes in die Europäische Union vorangetrieben werden kann.

Wer­bung

In der serbischen Hauptstadt Belgrad ist am Montagabend ein Treffen Wadephuls mit Staatspräsident Aleksandar Vucic geplant. Zu den sogenannten Westbalkanländern, die noch nicht Mitglieder der EU sind, gehören Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Die Europäische Union hatte den Ländern 2003 den Beitritt in Aussicht gestellt und dazu Reformen in den Ländern gefordert. In dem Verfahren sind die Länder unterschiedlich weit. Der Frust ist teils groß, da einzelne Länder schon seit Jahrzehnten in dem Verfahren hängen.

Montenegro am weitesten im Beitrittsprozess

Montenegro wird unter diesen Balkanländern als am weitesten im EU-Beitrittsprozess gesehen, ein Datum für eine Aufnahme steht aber nicht in Aussicht. Mit Montenegro und Serbien führt die EU seit 2012 beziehungsweise 2014 Beitrittsverhandlungen. Mit Albanien und Nordmazedonien wurde der Verhandlungsprozess 2022 gestartet. Bosnien-Herzegowina hat den Status eines Beitrittskandidaten, ist aber bislang noch nicht in Verhandlungen. Das Kosovo ist potenzieller Beitrittskandidat./bk/gm/DP/he