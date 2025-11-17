DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,71 +0,9%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.136 +1,0%Euro1,1608 -0,1%Öl63,75 -0,8%Gold4.072 -0,2%
DAX aktuell

DAX nach durchwachsener Vorwoche wenig bewegt erwartet - Jahresendrally fraglich

17.11.25 07:18 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - DAX nach turbulenter Vorwoche wohl kaum verändert - Aussichten trüben sich ein | finanzen.net

Nach der durchwachsenen Vorwoche dürfte der DAX die neue Woche nur wenig verändert beginnen. Ob es noch zu einer Jahresendrally kommt, wird immer fraglicher.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.876,6 PKT -165,1 PKT -0,69%
Charts|News|Analysen

Der DAX hatte den Freitagshandel 0,69 Prozent schwächer bei 23.876,55 Punkten beendet. Am Montag zeichnet sich nun laut vorbörslichen Indikationen eine Eröffnung nur wenige Punkte unter diesem Niveau ab.

In der Vorwoche hatte der deutsche Leitindex letztlich um 1,3 Prozent zugelegt. In der Hoffnung auf das dann tatsächlich besiegelte Ende des bis dahin längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der DAX zwischenzeitlich sogar bis zu 3,7 Prozent gewonnen. Zeitweise schien er damit auf Kurs Richtung Oktober-Rekord, wurde dann aber ausgebremst. Äußerungen von Fed-Mitgliedern schürten Zweifel, ob die US-Notenbank im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal senken wird.

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Aussichten an den Aktienmärkten eingetrübt - Jahresendrally fraglich

Mit der aktuellen weltweiten Korrektur haben sich die Aussichten am zuvor erholten deutschen Aktienmarkt wieder eingetrübt. Zur Novembermitte fragen sich die Anleger, ob der traditionell gute Börsenmonat seinem Ruf noch gerecht werden und das Fundament für die erhoffte Jahresendrally legen kann.

Die jüngsten Kursverluste haben den DAX unter mehrere wichtige charttechnische Indikatoren gedrückt. Zwar behauptet sich der wichtigste deutsche Aktienindex bislang oberhalb der bei Anlegern langfristig bedeutsamen 200-Tage-Durchschnittslinie, und seit Jahresbeginn steht immer noch ein Kursplus von knapp 20 Prozent zu Buche. Doch vom rund fünf Wochen alten Rekordhoch bei 24.771 Punkten ist er inzwischen deutlich zurückgefallen, und in den vergangenen vier Monaten ging es unter dem Strich kaum von der Stelle.

Der DAX könne dem derzeitigen, allgemeinen Abwärtssog an den Börsen nicht trotzen "und zieht sich in sein Schneckenhaus rund um die 24.000er-Marke zurück", konstatierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Deren Verteidigung stehe nun erneut an, um den nächsten Test der Unterstützungszone rund um 23.500 Punkte zu verhindern. Denn "die Euphorie über das Ende des Shutdowns in den USA ist vollständig verflogen, jetzt schwinden auch noch die Hoffnungen auf eine weitere Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed)". Damit könnten Amerikas Währungshüter "zum Partykiller einer potenziellen Jahresendrally werden, auf die viele Investoren gesetzt haben".

Berichtssaison fast beendet - Experte zufrieden

Aus der nahezu abgeschlossenen Berichtssaison zog JPMorgan-Stratege Mislav Matejka derweil ein recht positives Zwischenfazit nach generell ermutigenden Resultate. Die Eurozone hinke hinterher, die Profitabilität dürfte 2026 aber anziehen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Ralph Orlowski/Getty Images

