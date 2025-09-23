DAX23.584 -0,2%ESt505.458 ±-0,0%Top 10 Crypto15,58 -2,6%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin96.172 -2,1%Euro1,1743 ±-0,0%Öl67,09 +0,7%Gold3.712 +0,7%
Wadephul: 'Der russische Revanchismus ist ungebrochen'

22.09.25 08:35 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt auf eine breite Solidarität mit Estland im UN-Sicherheitsrat wegen der Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfjets. In einer von Estland beantragten Dringlichkeitssitzung wolle man klarmachen, dass solche Aktionen Russlands nicht akzeptabel seien und "dass es Folgen haben wird, wenn es weitere Verstöße gibt", sagte Wadephul in Berlin vor dem Abflug zur UN-Generaldebatte nach New York.

Wadephul hofft nach eigenen Worten, dass eine große Zahl von Mitgliedern des Sicherheitsrates an der Seite Estlands stehen wird. "Der russische Revanchismus ist ungebrochen. Und wir müssen ihm die Stärke des Rechts entgegensetzen", betonte der deutsche Außenminister.

Nach Angaben Estlands, das der Nato und EU angehört, waren drei russische Kampfjets etwa zwölf Minuten lang in den Luftraum eingedrungen. Russland bestritt diese Darstellung.

Das baltische Land hat wegen des Vorfalls Nato-Beratungen und auch das Dringlichkeitstreffen des UN-Sicherheitsrates beantragt. Es soll dem estnischen Außenministerium zufolge um 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) stattfinden. Russland kann wegen seines Veto-Rechts im Sicherheitsrat allerdings jegliche Entschlüsse blockieren./shy/DP/stk