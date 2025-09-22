DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.274 -1,1%Euro1,1745 -0,4%Öl66,64 -1,3%Gold3.683 +1,1%
Wadephul: Eindringen russischer Kampfjets ist 'inakzeptabel'

19.09.25 21:15 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Außenminister Johann Wadephul hat das Eindringen russischer Kampfjets in den estnischen Luftraum als "inakzeptabel" kritisiert. "Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit", schrieb der CDU-Politiker auf der Plattform X. Dieses Nato-Prinzip habe nichts an Aktualität eingebüßt. "Das zeigt die inakzeptable Verletzung estnischen Luftraums durch Russland heute in aller Klarheit."

Wadephul schrieb, er habe seinem estnischen Amtskollegen Margus Tsahkna die volle Solidarität Deutschlands zugesagt. "Mit dem sofortigen Abfangen der russischen Flugzeuge zeigen wir: Die Nato ist stets verteidigungsbereit."

Estland hatte zuvor die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet. Nach Armeeangaben waren drei Kampfjets vom Typ MIG-31 am Morgen nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den Luftraum eingedrungen und hätten sich insgesamt zwölf Minuten darin aufgehalten./jcf/DP/nas