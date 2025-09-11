DAX23.724 -0,4%ESt505.370 +0,1%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.887 +0,7%Euro1,1753 -0,1%Öl66,45 +0,3%Gold3.654 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt leicht -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
Top News
DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil DAX am Dienstag nach politischem Beben in Frankreich im Minus - Lage bleibt fragil
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview

Wadephul macht Tempo bei neuen Freihandelsabkommen

09.09.25 12:57 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt auf einen Abschluss der von der EU geplanten Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur und mit Indien noch in diesem Jahr. "Das wäre eine entscheidende Voraussetzung, nicht nur für den Austausch von Waren und Dienstleistungen mit diesen Ländern. Sondern es würde auch zeigen, dass die Europäische Union als geopolitischer Faktor handlungsfähig ist", sagte der CDU-Politiker beim Wirtschaftstag der Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Er fügte hinzu: "Diese Handlungsfähigkeit zu zeigen, war nie notwendiger als gerade jetzt."

Wer­bung

"Das ist unsere zentrale Aufgabe in der Politik, dafür zu sorgen, dass diese Abkommen alle möglichst schnell - und es ist erreichbar: in diesem Jahr noch - abgeschlossen werden", betonte Wadephul angesichts der protektionistischen Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Nötig sei eine Zeitenwende auch in der Außenwirtschaftspolitik. Europa müsse zudem abwehrfähig sein etwa gegen hybride Angriffe Russlands auf Infrastruktur und sich neue Absatz- und Rohstoffmärkte schaffen.

Anfang September hat das finale Abstimmungsverfahren über das Mercosur-Freihandelsabkommen begonnen. Die Freihandelszone mit Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay mit mehr als 700 Millionen Einwohnern wäre laut EU die weltweit größte dieser Art. Auch beim Freihandelsabkommen der EU mit Indien streben beide Seiten einen Abschluss noch dieses Jahr an.

BDI-Präsident Leibinger: Autonomie oder Souveränität

In einer Diskussionsrunde zum Thema "Zeitenwende in der Weltwirtschaft" mit den Leiterinnen und Leitern der mehr als 220 deutschen Auslandsvertretungen bezeichnete der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Peter Leibinger, die Freihandelsabkommen als wichtig und gut. Am Ende gehe es um die Frage Autonomie oder Souveränität. "Ich glaube, Autonomie wird nicht möglich sein, weder in Deutschland noch in Europa. Aber ich glaube, Souveränität sehr wohl." Ein Baustein seien Partnerschaften auf vielen Ebenen./bk/DP/jha