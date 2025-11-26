DAX23.503 +0,2%Est505.599 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -2,8%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.162 -0,5%Euro1,1576 +0,1%Öl62,29 -0,6%Gold4.162 +0,7%
DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend in Grün -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Wadephul: Ukraine muss souverän verhandeln können

26.11.25 10:39 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul erwartet bei den laufenden Friedensbemühungen erste Basisübereinkünfte zwischen Russland und der Ukraine "frühestens in der nächsten Woche". Dies sei Stufe eins in den Verhandlungen, sagte der CDU-Politiker nach einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses in Berlin. Er informierte dort zuvor Abgeordnete hinter verschlossenen Türen über den Sachstand.

Die Bundesregierung lege Wert auf einen strukturierten Prozess, "dass die Ukraine souverän verhandeln kann, welche Konzessionen sie gegebenenfalls bereit ist zu machen". Das könne das Land nur aus einer Position der relativen Stärke machen und habe dafür die Unterstützung Europas und auch Deutschlands.

"Wir setzen uns dafür ein, dass die eingefrorenen Vermögenswerte aus Russland nutzbar gemacht werden können. Das verfolgen wir auf europäischer Ebene weiter", sagte Wadephul. "Und das zeigt, dass natürlich jede Bemühung richtig ist, diesen Krieg schnell zu beenden, aber dass die Ukraine auch weiter in der Lage sein wird, sich zu verteidigen."

Es gebe keine Versuche deutscher Sonderverhandlungen, sondern die Positionen würden auf europäischer Ebene vertreten - zusammen mit Großbritannien und Frankreich. Er sagte: "Wir sind jetzt erst mal in einem Rahmen, wo es Gespräche zwischen Russland und der Ukraine gibt und zu einem späteren Zeitpunkt werden die Europäer einbezogen werden."/cn/DP/jha