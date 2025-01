WAHL 2025/'Politbarometer': SPD und Linke legen leicht zu

BERLIN (dpa-AFX) - Rund einen Monat vor der Bundestagswahl legt die SPD laut einer Umfrage in der Wählergunst leicht zu, die Union bleibt aber unverändert mit großem Abstand vorn. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 15 Prozent, ein Plus von einem Prozentpunkt, wie aus dem aktuellen ZDF-"Politbarometer" hervorgeht. CDU/CSU liegen wie in der Befragung der Forschungsgruppe Wahlen von vor zwei Wochen unverändert bei 30 Prozent.

Die Grünen würden demnach um einen Punkt auf 14 Prozent rutschen. Die Linke könnte einen Punkt hinzugewinnen und laut dieser Umfrage mit nun 5 Prozent auf einen Einzug in den Bundestag doch noch hoffen. Die anderen Werte: AfD 21 Prozent, FDP 4 (beide unverändert), BSW 3 Prozent (minus 1).

Die Befragung wurde in der Zeit vom 21. bis 23. Januar bei 1.345 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben. Das heißt, ein Teil der Befragungen fand am Tag der Gewalttat in Aschaffenburg mit zwei Toten und danach statt. Die Umfrage ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland.

Mehrheit befürwortet CDU-Ablehnung von AfD

Die Haltung der CDU, eine politische Zusammenarbeit mit der AfD grundsätzlich abzulehnen, wird von knapp zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) als richtig angesehen. 32 Prozent finden die sogenannte "Brandmauer" nicht richtig. Die Abgrenzung von der AfD unterstützt der Umfrage zufolge auch eine klare Mehrheit der CDU/CSU-Anhänger (73 Prozent). Die Frage lautete: "Finden Sie es. - richtig, dass die CDU eine politische Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt, oder - finden Sie das nicht richtig?" Der geltende Parteitagsbeschluss der CDU von 2018 schließt "Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit" unter anderem mit der AfD aus.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./vee/DP/jha