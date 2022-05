Tesla-Aktie niedriger: Tesla könnte laut Elon Musk bei Bergbau-Unternehmen einsteigen - Fehler bei 130.000 Autos korrigiert

Aktien in diesem Artikel Tesla 752,40 EUR

Das stehe nicht außer Frage, sagte Tesla -Chef Musk am Dienstag auf einer Veranstaltung der Zeitung "Financial Times". "Wir werden uns mit allem befassen, was uns beim weltweiten Wandel zu nachhaltiger Energie im Wege steht. Es ist nicht so, dass wir uns wünschen, Bergbau-Unternehmen zu kaufen, aber wenn das die einzige Möglichkeit ist, den Wandel zu beschleunigen, dann werden wir das tun."

Die Engpässe in der Autobranche bei Rohstoffen und Batterien dürften sich nach Einschätzung von Stellantis-Chef Carlos Tavares in den kommenden Jahren verschärfen. Tavares sagte, er rechne mit Lieferproblemen bei Batterien in den Jahren 2025 und 2026. Die Rohstoffversorgung könne auch eine strukturelle Herausforderung darstellen, weil E-Autos rund eine halbe Tonne schwerer seien als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. "Das bedeutet viel Rohstoffabbau, das bedeutet schließlich Rohstoffknappheit und das bedeutet schließlich geopolitische Risiken", sagte der Stellantis-Chef.

Tesla korrigiert Fehler bei 130.000 Autos per Funk-Update

Tesla behebt den nächsten Fehler bei rund 130.000 seiner Elektroautos mit einem Software-Update per Funk. Bei den betroffenen Fahrzeugen der Baureihen Model 3 und Model Y kann der Computer des Infotainment-Systems beim Schnellladevorgang überhitzen und dadurch schlechter funktionieren.

Die US-Straßenverkehrsbehörde NHTSA führt die Nachbesserung laut in der Nacht zum Mittwoch veröffentlichten Unterlagen offiziell als Rückruf-Aktion, auch wenn die Autos dafür nicht in die Werkstatt müssen. Tesla hatte in diesem Jahr bereits mehrere solcher Rückruf-Aktionen, bei denen ein Software-Problem - ähnlich wie bei einem Smartphone - per Funk-Update gelöst wird. Zugleich mussten rund 700.000 Fahrzeuge Anfang des Jahres tatsächlich zum Mechaniker, die meisten von ihnen, weil der Kofferraumdeckel die Kabel der Rückfahrkamera beschädigen konnte.

Im Handel an der NASDAQ zeigt sich die Tesla-Aktie zeitweise 2,74 Prozent tiefer bei 778,14 US-Dollar.

Berlin (Reuters) / (dpa-AFX)

