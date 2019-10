Löst Beyond Meats Fakefleisch bald Rinder ab? Warum das gut für Farmer sein soll

• Beyond Meat-Trend kann Farmern helfen• Profitable Möglichkeiten beim Umstieg, weg von Rindern• Leichter gesagt als getan

"Die Leute sagen immer: Oh, zerstörst du die Amerikanische Landwirtschaft? Machst du die Farmer arbeitslos? Das ist aber völlig falsch", erzählt der Beyond Meat-Gründer Ethan Brown in einem Gespräch mit CNN Business. Dass fleischlose, insbesondere pflanzenbasierte Nahrungsmittel auf dem Vormarsch sind, scheint also viele Menschen zu beunruhigen. Besonders hinsichtlich der Lage, derer sich traditionelle Farmer, wovon der Großteil Rinder hält, allmählich gegenübersehen.

Veganer Trend gut für Amerikas Farmer?

Wie Zahlen von der Plant Based Foods Association und vom Good Food Institute aufzeigen, ist der Absatz von pflanzenbasierten Nahrungsmitteln innerhalb eines Jahres bis Juli 2019 um elf Prozent angestiegen - Barclays prognostiziert darüber hinaus einen weiteren Anstieg des Sektors.

Beyond Meat-CEO Brown ist selbst mit der Viehwirtschaft aufgewachsen: Sein Vater betrieb nebenher eine Milchfarm. Heute zeigt sich der Gründer des Fleischersatz-Unternehmens überzeugt davon, dass seine Lebensmittelneuheit die Landwirtschaft nicht stört, sondern ihr eher eine Chance offenbart. Technologische Fortschritte aus dem Silicon Valley hätten "das ländliche Amerika ausgelassen", erklärt er. Daneben gilt Beyond Meat als Tech-Startup, das mit seiner Innovation zum großen Player geworden ist und an der Wall Street gefeiert wird. Wenn Farmer auf diesen Zug mit aufspringen würden, wäre das gut für sie, meint Ethan Brown nun.

Rinder brauchen viel mehr Platz - Pflanzen sind profitabler

Genauer stellt sich der Beyond Meat-Chef vor, dass beispielsweise die pflanzlichen Zutaten für seine Burger wie Erbsenprotein von den amerikanischen Traditionsbauern angepflanzt werden. Pflanzenbasierte Bestandteile bräuchten vor allem viel weniger Platz als die Rinderhaltung, Farmer hätten im Umkehrschluss bei einer Umstellung also mehr Land zur freien Verfügung und könnten mehr verdienen. "Es besteht die Möglichkeit, den amerikanischen Landwirten dabei zu helfen, an einer technologischen Umwälzung teilzuhaben, die von Bedeutung ist", zeigt sich Brown zuversichtlich.

Umstellung ist "undenkbar"

Experten hätten dagegen Bedenken geäußert, dass die Umstellung nicht so einfach sei, wie es der Chef von Beyond Meat sagt, verlautet CNN Business. "Rindfleisch-Produzenten sind einfach Gras-Farmer", zitiert CNN Business Ben Eborn, ein Ökonom und Professor an der University of Idaho Extension. Er erklärt, dass die Böden oft nur bedingt geeignet wären, um verschiedenes Saatgut anzupflanzen. Daher sei es für viele Viehhalter "undenkbar, dass das Land in Ackerland umgewandelt wird", sagt auch der an der Montana State University tätige Wirtschaftsprofessor Vincent Smith.

Browns Grundgedanke, dass US-Farmer die pflanzlichen Zutaten für Fleischersatzprodukte stellen und sie so dem Veggie-Trend rund um Beyond Meat folgen können, ist nachvollziehbar. Doch sollte einmal die Nachfrage nach Beef und Co. dermaßen einbrechen, dass die Landwirte gezwungen wären, an eine Umstellung zu denken, stünden sie den Bedenken der Experten zufolge möglicherweise vor anderweitigen Problemen, als nur einem verpassten Trend.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iakov Kalinin / Shutterstock.com, Beyond Meat