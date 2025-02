Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Aktienanalyse

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers durch Warburg Research-Analyst Christian Ehmann.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Dialysekonzern habe 2024 beim Umsatz die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das berichtete operative Ergebnis (Ebit) wertete er als Enttäuschung, doch bereinigt sei es in Ordnung gewesen. Er begründete dies mit dem Einfluss von Einmaleffekten, die der Konsens nicht richtig eingeschätzt habe. Positiv erwähnte er die Dividendenerhöhung.

Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St legte um 10:33 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 45,03 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 4,51 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 183.994 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 stieg die Aktie um 2,0 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2025 erfolgen.

