DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -3,1%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.892 +0,9%Euro1,1802 +0,1%Öl70,83 +0,7%Gold5.009 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer erwartet -- Nikkei im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Pegasystems - KI-Boom sorgt für dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum! Pegasystems - KI-Boom sorgt für dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum!
Bayer-Aktie setzt Berg- und Talfahrt fort - heute Gewinne: Trump erklärt Glyphosat zur nationalen Sicherheit Bayer-Aktie setzt Berg- und Talfahrt fort - heute Gewinne: Trump erklärt Glyphosat zur nationalen Sicherheit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wasser mit Geschmack kurbelt Geschäft bei Gerolsteiner an

19.02.26 08:05 Uhr

GEROLSTEIN (dpa-AFX) - Mineralwasser mit Geschmack und stilles Wasser: Das sind 2025 Wachstumstreiber beim Gerolsteiner Brunnen gewesen. Vor allem Wasser ohne Kohlensäure habe überdurchschnittliche Zuwächse erzielt, teilte das Unternehmen in Gerolstein in der Vulkaneifel mit. Wasser mit Geschmack spreche gesundheitsbewusste Verbraucher an, die Wert auf kalorienfreie, natürliche Getränke legten.

Wer­bung

Insgesamt hat der Brunnen im vergangenen Jahr mehr Umsatz gemacht. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent auf knapp 349 Millionen Euro, teilte Gerolsteiner weiter mit. Der Absatz wuchs um 3,4 Prozent auf 8,3 Millionen Hektoliter.

"Die Ergebnisse zeigen, dass wir mit unserem Innovations-Kurs die richtigen Schwerpunkte setzen", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Roel Annega. Man werde das Portfolio weiterentwickeln und auch weiter in Technologie, Prozesse und Ressourcenschutz investieren.

Wechsel an der Unternehmensspitze

Annega hatte Anfang des Jahres angekündigt, seinen Posten Ende August aufzugeben. Er wolle aus persönlichen Gründen in sein Heimaltland, die Niederlande, zurückkehren, teilte er mit. Ein Nachfolger steht laut Unternehmen noch nicht fest.

Wer­bung

Gerolsteiner ist nach eigenen Angaben die umsatzstärkste Mineralwassermarke in Deutschland. Im Unternehmen arbeiten mehr als 850 Mitarbeiter. Den Gewinn gibt das Unternehmen nicht bekannt. Anteilseigner sind die Bitburger Unternehmensgruppe (51 Prozent) und die Buse KSW in Bad Hönningen (32 Prozent) im Kreis Neuwied./rtt/DP/jha