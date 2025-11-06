DAX24.026 -0,1%Est505.668 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 -2,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1517 +0,2%Öl63,90 +0,6%Gold4.012 +0,8%
WDH/Aktien Asien: Erholung im Gefolge der Wall Street

06.11.25 10:29 Uhr

(technische Wiederholung)

TOKIO (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag wieder zugelegt. Damit setzte sich die Aufwärtsbewegung nach der Korrektur der Vortage fort. Die Märkte folgten am Donnerstag den positiven Vorgaben der Wall Street.

"In den USA stieg der ISM-Dienstleistungsindex stärker als erwartet und auch die Arbeitsmarktdaten entwickelten sich besser", hieß es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg. Zudem steht eine Entscheidung zu den US-Zöllen bevor. "Der Supreme Court verhandelt aktuell über Trumps Sonderzölle", so Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Sollten diese fallen, wäre das im ersten Schritt eine Erleichterung für alle von den Zöllen betroffenen Staaten und Firmen. Allerdings dürfte die US-Regierung dann andere Wege suchen.

Stark zeigten sich japanische Aktien, die einen Teil der Vortagesverluste aufholten. Der Nikkei 225 zog um 1,34 Prozent auf 50.883,68 Punkte an. Auch der australische Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) verzeichnete Gewinne. Sie blieben mit 0,30 Prozent auf 8.828,27 Punkte aber überschaubar, wobei der Markt sich in den Vortagen aber auch besser gehalten hatte als andere Börsen.

Kräftiger waren die Gewinne in China. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen legte um 1,43 Prozent auf 4.693,40 Punkte zu, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um rund zwei Prozent auf 26.474,21 Punkte stieg./mf/jha/