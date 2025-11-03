DAX24.149 +0,8%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,74 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1514 -0,2%Öl64,76 -0,5%Gold3.998 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

WDH/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich bei 24.000 Punkten

03.11.25 09:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.164,1 PKT 205,8 PKT 0,86%
Charts|News|Analysen

(Wortdopplung im 1. Satz gestrichen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich nach der schwachen Vorwoche am Montag erst einmal stabilisiert. Marktbeobachter verwiesen auf die traditionell gute Bilanz des angelaufenen Börsenmonats November und Hoffnungen auf eine Jahresendrally. Sie warnten aber auch vor Risiken.

Wer­bung

In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,25 Prozent auf 24.017,47 Punkte zu. Damit beendete er zunächst nicht nur eine viertägige Verlustserie. Er kehrte auch über die Marke von 24.000 Punkten zurück, unter die er am Freitag erstmals seit zweieinhalb Wochen abgerutscht war.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenkonzerne berappelte sich am Montagvormittag um 0,08 Prozent auf 29.776,83 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat derweil auf der Stelle./gl/mis

Mehr zum Thema DAX 40

11:22Nach schwacher Vorwoche: DAX mit klarem Anstieg über 24.000-Punkte-Marke
10:59Germany's Volkswagen loses €1 billion in single quarter
10:55DAX - Pendelt weiterhin um 24.000 Punkte
10:55Der ING Morning Call vom 03. November mit Christian Zoller
10:47Porsche CEO Oliver Blume to step down
10:40Börse Frankfurt-News: "Saisonale Rückenwinde" (Wochenausblick)
10:29DAX startet freundlich – Roche und Innoscripta sorgen für Impulse
10:29DAX startet freundlich – Roche und Innoscripta sorgen für Impulse
mehr