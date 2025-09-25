DAX23.730 +0,5%ESt505.481 +0,2%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.336 +0,1%Nas22.567 ±-0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1746 -0,6%Öl68,51 +1,1%Gold3.753 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer Darum notiert der Euro zum US-Dollar etwas schwächer
Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben Schaukelbörse findet Fortsetzung: DAX bewegt sich zur Wochenmitte leicht nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

WDH/Hoffmann attackiert AfD: 'Vaterlandsverräter'

24.09.25 14:42 Uhr

(Fehlender Buchstabe "s" in Überschrift ergänzt)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Hoffmann, hat der AfD scharf eine Nähe zu Positionen Russlands vorgehalten. "Sie sind keine Vaterlandsvertreter. Sie sind Vaterlandsverräter", sagte er in der Generaldebatte zum Etat 2026. Wer die AfD wähle, mache Deutschland zum Untertan von Präsident Wladimir Putin. "Wir gehen genau den anderen Weg, keine Abhängigkeit von Russland, sondern Sicherheit vor Russland".

Wer­bung

Hoffmann sagte mit Blick auf russische Drohnen und Flugzeuge im Luftraum von Nato-Staaten, es habe sich noch einmal gezeigt, dass Russland "die größte sicherheitspolitische Gefahr für ein freies Europa" sei. Die AfD sehe Russland dagegen als Partner. "Sie treten ein für einen Stopp der Migration", sagte der CSU-Politiker zur AfD. "Putin setzt Migration als Waffe ein. Fragen Sie im Kreml, fragen Sie in der russischen Botschaft, warum er das nicht stoppen kann."/sam/DP/jha/