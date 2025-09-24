WDH/ROUNDUP: Massenflucht aus Stadt Gaza dauert an

(Im 5. Absatz wurde zur Präzisierung das Wort "dort" eingefügt: "Israelischen Medien zufolge kam er in der Stadt Gaza ums Leben und war damit der erste Soldat, der dort seit Beginn der Bodenoffensive vor einer Woche getötet wurde.")

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Wegen Israels höchst umstrittener Bodenoffensive in der Stadt Gaza fliehen weiter viele Menschen von dort. Einwohner berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass seit Montag Tausende die Stadt im Norden des Gazastreifens wegen heftiger Angriffe verlassen hätten. Israels Armee habe ihren Einsatz noch einmal intensiviert und sei inzwischen ins Zentrum der Stadt vorgerückt. Auch die Zeitung "Times of Israel" berichtete, die Armee dringe immer tiefer in die Stadt vor.

Aus israelischen Armeekreisen hieß es, inzwischen seien rund 640.000 Palästinenser aus dem Ort geflüchtet. Am Montag hatte das Militär mitgeteilt, dass mehr als 550.000 Palästinenser die Stadt verlassen hätten.

Vor dem Beginn des verstärkten militärischen Vorgehens Israels lebten in der Stadt Gaza rund eine Million Einwohner und Binnenvertriebene. Die israelische Armee hat die Menschen angewiesen, sich in den Süden des Gazastreifens zu begeben.

Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es, bei israelischen Angriffen seien seit dem Morgen in der Stadt Gaza 18 Menschen getötet worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israels Armee gab bekannt, dass am Montag ein Soldat im Norden des Gazastreifens getötet worden sei. Israelischen Medien zufolge kam er in der Stadt Gaza ums Leben und war damit der erste Soldat, der dort seit Beginn der Bodenoffensive vor einer Woche getötet wurde.

Auslöser des Gaza-Kriegs war der beispiellose Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Küstenstreifen verschleppt wurden. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden seit Kriegsbeginn im Gazastreifen mehr als 65.300 Palästinenser getötet, wobei nicht zwischen Kämpfern und Zivilisten unterschieden wird./cir/DP/stw