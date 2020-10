Nasdaq-Aktie gewinnt: Nasdaq profitiert von steigendem Handelsvolumen

Der Umsatz nahm um 13 Prozent auf 715 Millionen US-Dollar zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in New York mitteilte. Der Nettogewinn stieg von 150 Millionen auf 264 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen kündigte einen Wechsel im Management an. So wird sich der Finanzvorstand Michael Ptasznik Ende Februar des kommenden Jahres zurückziehen. Nachfolgerin soll die Nasdaq-Finanzmanagerin Ann Dennison werden.

Die Nasdaq-Aktie gewinnt auf der gleichnamigen Handelsplattform aktuell 3,17 Prozent auf 133,08 US-Dollar.

