Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Montagabend leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Wells Fargo. Der Wells Fargo-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 81,34 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 81,34 USD ab. Das Tagestief markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,14 USD. Mit einem Wert von 81,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 579.734 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.
Am 25.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 84,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 4,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.09.2024 bei 51,89 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 56,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus.
Am 15.07.2025 hat Wells Fargo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,33 USD je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,57 Prozent zurück. Hier wurden 30,62 Mrd. USD gegenüber 31,76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.10.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 14.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,05 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
