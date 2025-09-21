Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo wird am Montagnachmittag ausgebremst

Wells Fargo im Fokus

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Wells Fargo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 84,15 USD ab.

Die Wells Fargo-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 84,15 USD. Zwischenzeitlich weitete die Wells Fargo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 83,76 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 83,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 231.447 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,92 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2024 (53,32 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus.

Am 15.07.2025 lud Wells Fargo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,60 USD gegenüber 1,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 30,62 Mrd. USD – eine Minderung von 3,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 31,76 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 14.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,06 USD fest.

