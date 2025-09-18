DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.310 +0,4%Nas22.583 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1748 -0,3%Öl66,66 -1,3%Gold3.684 +1,1%
So bewegt sich Wells Fargo

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo reagiert am Freitagabend positiv

19.09.25 20:24 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo reagiert am Freitagabend positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Wells Fargo. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 84,35 USD zu.

Um 20:08 Uhr stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 84,35 USD. Die Wells Fargo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,44 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,52 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 2.331.677 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2025 bei 84,83 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 53,32 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 58,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Wells Fargo 1,50 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 15.07.2025. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 30,62 Mrd. USD, gegenüber 31,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,57 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

