So bewegt sich Wells Fargo

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag verlustreich

19.09.25 16:10 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 83,40 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
70,59 EUR 0,76 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 83,40 USD. Das bisherige Tagestief markierte Wells Fargo-Aktie bei 82,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,52 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.784.054 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2025 auf bis zu 84,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,32 USD am 27.09.2024. Mit einem Kursverlust von 36,07 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Wells Fargo ließ sich am 15.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,33 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Wells Fargo 30,62 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 31,76 Mrd. USD umgesetzt worden.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 14.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,06 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

