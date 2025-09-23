Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verliert am Abend

So entwickelt sich Wells Fargo

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 83,88 USD.

Die Wells Fargo-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 83,88 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 83,67 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,59 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 845.625 Wells Fargo-Aktien.

Am 23.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,65 USD. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 3,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 53,32 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 36,43 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Wells Fargo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 15.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie vermeldet. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 14.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer