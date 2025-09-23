Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gewinnt am Nachmittag

Blick auf Wells Fargo-Kurs

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 85,03 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Wells Fargo-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 85,03 USD. Im Tageshoch stieg die Wells Fargo-Aktie bis auf 85,36 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 84,59 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 157.644 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2025 bei 86,65 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie. Bei 53,32 USD fiel das Papier am 27.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 59,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Wells Fargo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,50 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,71 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 15.07.2025. Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 USD je Aktie gewesen. Wells Fargo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 14.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

