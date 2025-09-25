DAX23.604 ±-0,0%ESt505.467 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,34 +0,8%Gold3.764 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Wichtiges Lithiumprojekt

Lithium Americas-Aktie +60 Prozent: US-Regierung denkt über Einstieg nach

24.09.25 12:42 Uhr
NYSE-Titel Lithium Americas-Aktie steigt 60 %: US-Regierung erwägt offenbar Mega-Investition | finanzen.net

Die US-Regierung zieht offenbar in Erwägung, sich an dem Bergbauunternehmen Lithium Americas zu beteiligen. Die Aussicht auf einen Einstieg versetzt Anleger in Feierlaune.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
51,18 EUR 1,36 EUR 2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lithium Americas Corp Registered Shs When Issued
4,30 EUR 1,72 EUR 66,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• US-Regierung könnte sich an Lithium Americas beteiligen
• Wichtiger Deal für Sicherung kritischer Mineralien
• Lithium Americas-Aktie springt hoch

Wer­bung

Wie "Reuters" berichtet, erwägt die Trump-Administration derzeit einen Einstieg in Lithium Americas. Das kanadische Bergbauunternehmen steckt hinter dem "Thacker Pass"-Lithiumprojekt in Nevada, das als eines der größten Lithiumvorkommen in den USA gilt und 2028 eröffnet werden soll. Die US-Regierung schlage dabei laut "Dow Jones Newswires" eine Kapitalbeteiligung vor, um ein Darlehen des Energieministeriums in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar, das unter der Regierung von Joe Biden gewährt wurde, neu zu verhandeln.

"Dies ist ein großartiger Kritische-Mineralien-Deal", sagte ein Vertreter der Trump-Administration gegenüber "Barron's", lehnte es aber ab, die genaue Höhe der Beteiligung zu nennen, die die Regierung anstrebt. "Es ist ein kleiner Anteil", sagte er lediglich und fügte hinzu, dass die Verhandlungen noch laufen. Bei "Reuters" heißt es, es werde über eine Beteiligung von bis zu zehn Prozent diskutiert. Die vorgeschlagene Beteiligung würde es der Regierung ermöglichen, Einfluss auf das Projekt zu nehmen und sicherzustellen, dass nationale Interessen gewahrt bleiben.

Lithium Americas bereits mit GM als Partner

Lithium Americas ist bei "Thacker Pass" bereits eine Partnerschaft mit General Motors (GM) eingegangen. Der Autobauer hält laut "Reuters" 38 Prozent des Projekts und hat zudem einen exklusiven Abnahmevertrag für die erste Produktionsphase abgeschlossen. Die US-Regierung fordert nun zusätzliche Sicherheiten, darunter eine verbindliche Abnahmegarantie von GM und möglicherweise eine Umstrukturierung des Kredits, um das Projekt vor finanziellen Risiken zu schützen

Wer­bung

Lithium Amercias-Aktie reagiert mit Kurssprung

Die Entscheidung über die Beteiligung steht noch aus, und es bleibt abzuwarten, wie sich die Verhandlungen entwickeln. Anleger sind allerdings dennoch bereits in Feierlaune und treiben die Lithium Americas-Aktie im vorbörslichen Mittwochshandel an der NYSE zeitweise um 58,96 Prozent nach oben auf 4,8800 US-Dollar.
Die Aktie von General Motors bewegt sich daneben zeitweise um 2,97 Prozent im Plus bei 60,32 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Juan Roballo / Shutterstock.com, Immersion Imagery / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lithium Americas Corp Registered Shs When Issued

DatumMeistgelesen
finanzen.netWichtiges LithiumprojektLithium Americas-Aktie +78 Prozent: US-Regierung denkt über Einstieg nach

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv

Wer­bung