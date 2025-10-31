DAX23.980 -0,6%Est505.665 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +5,1%Nas23.834 +1,1%Bitcoin95.807 +2,5%Euro1,1529 -0,3%Öl65,17 +0,7%Gold4.019 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Apple 865985 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
KI-Megaprojekt in Südkorea: NVIDIA, Samsung und Hyundai setzen neuen Maßstab für intelligente Fertigung und Mobilität - Aktien in Grün KI-Megaprojekt in Südkorea: NVIDIA, Samsung und Hyundai setzen neuen Maßstab für intelligente Fertigung und Mobilität - Aktien in Grün
Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren eingefahren Dow Jones 30 Industrial-Wert Caterpillar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Caterpillar-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Wieder Schweinefleisch-Exporte in wichtigen Markt Südkorea

31.10.25 16:07 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einer Handelssperre wegen des Auftretens der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Deutschland kann wieder Schweinefleisch in das wichtige Absatzland Südkorea exportiert werden. Der asiatische Staat hob Einfuhrbeschränkungen auf, wie das Bundesagrarministerium in Berlin nach Verhandlungen mit der südkoreanischen Seite mitteilte.

Wer­bung

Ressortchef Alois Rainer (CSU) sagte, damit stehe ein wichtiger Exportmarkt jenseits der EU für Produkte aus Deutschland wieder offen. Nach Südkorea gingen demnach im vergangenen Jahr rund 51.000 Tonnen Schweinefleisch. Ziel sei, noch bestehende Exportbeschränkungen wegen der Tierseuche etwa von Japan, den USA und Kanada abzubauen, erläuterte das Ministerium.

Im Januar war es in Deutschland erstmals seit mehr als 35 Jahren zu einem MKS-Ausbruch gekommen. Einige Nicht-EU-Staaten verhängten daraufhin Importstopps für Fleisch und Milch aus der ganzen Bundesrepublik. In der EU galt das Prinzip der Regionalisierung - Produkte von außerhalb der Schutzzone rund um den betroffenen Betrieb mit Wasserbüffeln im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg konnten normal gehandelt werden.

Weitere Fälle gab es nicht. Im April setzte die Weltorganisation für Tiergesundheit für Deutschland wieder den Status "MKS-frei" ein./sam/DP/nas