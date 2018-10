Elon Musk kauft Tesla-Aktien in Millionenhöhe und plant weitere Zukäufe

Aktien in diesem Artikel Tesla 301,16 EUR

Musk als größter Aktionär Teslas

Am Montag dieser Woche legte Elon Musk rund 10 Millionen US-Dollar auf den Tisch und erwarb dafür etwa 30.000 Tesla-Aktien in drei separaten Transaktionen. Damit hat er seinen Anteil am Autobauer auf rund 20 Prozent erhöht und ist somit der größte Aktionär Teslas. Doch das ist dem Tesla-Chef noch nicht genug: Er plant weitere Zukäufe in Höhe von 20 Millionen Dollar. Diese dürften voraussichtlich in der kommenden Woche abgeschlossen sein, wie aus einer Ankündigung an die SEC hervorgeht.

Aktienkäufe als Wiedergutmachung

Doch wirklich überraschend kommen diese Käufe nicht, denn Musk hatte einen Teil der Investitionen bereits angekündigt. Nachdem er Ärger mit der SEC bekam, da er auf Twitter mitteilte, Tesla von der Börse nehmen zu wollen und dass die Finanzierung bereits gesichert sei, hatte sich der Tesla-Chef mit der Aufsichtsbehörde auf einen Vergleich geeinigt, der unter anderem beinhaltet, dass sowohl Tesla als auch Elon Musk jeweils eine Strafe in Höhe von 20 Millionen Dollar zahlen müssen.

Als Wiedergutmachung kündigte Musk daraufhin an, für die gleiche Summe Aktien Teslas erwerben zu wollen. "Separat und unabhängig von dem Vergleich hat Elon Tesla mitgeteilt, dass er beabsichtigt, Aktien von Tesla zu kaufen, und Tesla erwartet, dass es 20 Millionen Dollar in Form von Stammaktien von Tesla während des nächsten offenen Handelsfensters zum damals aktuellen Marktpreis ausgeben und an Elon verkaufen wird", hieß es in der Meldung an die SEC.

