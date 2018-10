Gene Munster: Wenn Musk es nicht verbockt, wird die Tesla-Aktie über 400 US-Dollar steigen

Aktien in diesem Artikel Tesla 296,36 EUR

Loup-Ventures-Gründer Gene Munster sieht nach einem erfolgreichen Quartal für den E-Autohersteller Tesla noch Luft nach oben. Jedoch stand das Unternehmen sich in den letzten Wochen selbst im Weg und konnte daher keine Aktien-Höchstwerte erreichen, so Munster.

Musks Eskapaden haben das Unternehmen gebremst

Tesla-CEO Elon Musk hatte in den letzten Wochen für viel Gesprächsstoff gesorgt und viele Anleger verstimmt. Seit Musks Twitter-Ankündigung zu einer möglichen Privatisierung Teslas im August, befanden sich die Papiere in einer rasanten Berg- und Talfahrt und das Unternehmen wie auch der CEO standen medial mehrfach in der Kritik. Gene Munster sieht die Eskapaden des CEOs als wesentlichen Grund für den Kursrutsch der Aktie. "Wenn Elon Musk es in den letzten drei Monaten nicht vermasselt hätte, läge die Aktie heute über 400 US-Dollar", sagte er in einem Interview mit CNBCs Fast Money.

Mit schwarzen Zahlen im dritten Quartal überraschte das Unternehmen jedoch die Anleger und sorgte vergangenen Donnerstag für einen Anstieg der Aktie um über 9 Prozent auf 314,86 US-Dollar. Munster lobte den überraschenden Erfolg des E-Autobauers: "Trotz all der Ablenkungen hat [Tesla] geliefert", sagte Munster. Daher erwartet er auch einen baldigen Aufwärtstrend der Aktie und wartet optimistisch auf den Unternehmensbericht zum vierten Quartal Anfang nächsten Jahres.

Die Model-3-Nachfrage wird nicht geringer

Entgegen der Skeptiker ist Munster zudem sehr positiv gestimmt. Er widerspricht den Stimmen, die behaupten, dass sich die Nachfrage nach dem Mittelklasse-Stromer Model 3 verringert hätte. Denn laut ihm seien die Alternativen nicht annähernd so gut wie der Stromer, der Tesla zu schwarzen Zahlen verholfen hat, weshalb die Kunden auch weiterhin kommen würden.



