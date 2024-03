ATX Prime-Marktbericht

Wiener Börse-Handel: ATX Prime verbucht zum Start Zuschläge

01.03.24 09:27 Uhr

Der ATX Prime knüpft am Freitagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Werbung

Der ATX Prime springt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,55 Prozent auf 1.699,92 Punkte an. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,024 Prozent auf 1.690,20 Punkte an der Kurstafel, nach 1.690,60 Punkten am Vortag. Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1.690,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1.701,23 Punkten. ATX Prime seit Beginn des Jahres Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,315 Prozent. Vor einem Monat, am 01.02.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1.733,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1.662,45 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 01.03.2023, einen Stand von 1.764,87 Punkten auf. Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,823 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1.750,09 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.664,49 Punkten. Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Frequentis (+ 4,00 Prozent auf 26,00 EUR), Addiko Bank (+ 1,66 Prozent auf 15,30 EUR), Andritz (+ 1,55 Prozent auf 59,00 EUR), Erste Group Bank (+ 1,30 Prozent auf 37,38 EUR) und Telekom Austria (+ 1,09 Prozent auf 7,42 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Mayr-Melnhof Karton (-1,19 Prozent auf 116,60 EUR), STRABAG SE (-0,46 Prozent auf 43,40 EUR), Österreichische Post (-0,17 Prozent auf 29,90 EUR), Semperit (-0,16 Prozent auf 12,54 EUR) und Raiffeisen (-0,16 Prozent auf 19,21 EUR). ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 29.542 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 23,277 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie. Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,06 erwartet. Die Semperit-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Addiko Bank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Addiko Bank Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com