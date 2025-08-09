WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Nachmittag kaum verändert

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die WK Kellogg-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 22,96 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der WK Kellogg-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 22,96 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die WK Kellogg-Aktie bisher bei 22,96 USD. Die WK Kellogg-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,92 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 22,92 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 60.982 WK Kellogg-Aktien den Besitzer.

Bei 23,56 USD markierte der Titel am 18.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.05.2025 Kursverluste bis auf 14,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,54 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für WK Kellogg-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,640 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,650 USD belaufen.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. WK Kellogg hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,32 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Mit einem Umsatz von 613,00 Mio. USD, gegenüber 700,00 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,43 Prozent präsentiert.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von WK Kellogg veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass WK Kellogg im Jahr 2025 1,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

