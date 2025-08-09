WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Abend nahe Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von WK Kellogg hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die WK Kellogg-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 22,96 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:01 Uhr bei der WK Kellogg-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 22,96 USD. Die WK Kellogg-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,96 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,92 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,92 USD. Zuletzt wechselten via New York 158.165 WK Kellogg-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,56 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WK Kellogg-Aktie 2,64 Prozent zulegen. Am 07.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der WK Kellogg-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,640 USD an WK Kellogg-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,650 USD aus.

Am 05.08.2025 hat WK Kellogg die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei WK Kellogg ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WK Kellogg in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 613,00 Mio. USD im Vergleich zu 700,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie belaufen.

