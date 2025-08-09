DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.310 -1,6%Euro1,1650 -0,1%Öl66,83 -0,8%Gold3.550 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Porsche PAG911 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen höher -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlug sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag Nach Kurssprung zum Börsenstart: So schlug sich die American Bitcoin-Aktie am zweiten Handelstag
Figma-Aktie verliert trotz Umsatzssprung und schwarzen Zahlen zweistellig: Das sind die Gründe Figma-Aktie verliert trotz Umsatzssprung und schwarzen Zahlen zweistellig: Das sind die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Blick auf Aktienkurs

WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Abend nahe Vortagesniveau

04.09.25 20:25 Uhr
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Abend nahe Vortagesniveau

Die Aktie von WK Kellogg hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die WK Kellogg-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 22,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WK Kellogg Co Registered Shs When Issued
19,46 EUR -0,10 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 20:01 Uhr bei der WK Kellogg-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 22,96 USD. Die WK Kellogg-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,96 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,92 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,92 USD. Zuletzt wechselten via New York 158.165 WK Kellogg-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,56 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WK Kellogg-Aktie 2,64 Prozent zulegen. Am 07.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der WK Kellogg-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,640 USD an WK Kellogg-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,650 USD aus.

Am 05.08.2025 hat WK Kellogg die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei WK Kellogg ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WK Kellogg in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 613,00 Mio. USD im Vergleich zu 700,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WK Kellogg-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

In eigener Sache

Übrigens: WK Kellogg und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf WK Kellogg

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WK Kellogg

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu WK Kellogg Co Registered Shs When Issued

DatumMeistgelesen
Wer­bung