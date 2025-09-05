DAX23.764 +0,7%ESt505.350 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,4%Dow45.426 +0,1%Nas21.873 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1745 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.638 +1,4%
Blick auf WK Kellogg-Kurs

WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Nachmittag kaum bewegt

08.09.25 16:10 Uhr
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Nachmittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Zum Vortag unverändert notierte die WK Kellogg-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 22,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WK Kellogg Co Registered Shs When Issued
19,41 EUR -0,04 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Mit einem Wert von 22,97 USD bewegte sich die WK Kellogg-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die WK Kellogg-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,97 USD. In der Spitze fiel die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,95 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,95 USD. Zuletzt wechselten via New York 31.550 WK Kellogg-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,56 USD an. 2,59 Prozent Plus fehlen der WK Kellogg-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 USD ab. Der aktuelle Kurs der WK Kellogg-Aktie ist somit 35,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

WK Kellogg-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,640 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,650 USD belaufen.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. WK Kellogg hat ein EPS von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,32 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,43 Prozent auf 613,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 700,00 Mio. USD gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,42 USD je WK Kellogg-Aktie.

