WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Montagabend nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von WK Kellogg. Die WK Kellogg-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 22,98 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die WK Kellogg-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 22,98 USD. Die WK Kellogg-Aktie legte bis auf 22,98 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,95 USD. Bei 22,95 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 60.045 WK Kellogg-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2025 auf bis zu 23,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,55 Prozent könnte die WK Kellogg-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.05.2025 bei 14,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die WK Kellogg-Aktie derzeit noch 35,58 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,640 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,650 USD je WK Kellogg-Aktie.

Am 05.08.2025 hat WK Kellogg in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte WK Kellogg ebenfalls ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,43 Prozent auf 613,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 700,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte WK Kellogg Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der WK Kellogg-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

