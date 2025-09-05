DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.431 +0,1%Nas21.795 +0,4%Bitcoin95.357 +0,5%Euro1,1764 +0,4%Öl66,16 +0,8%Gold3.634 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Top News
Warum der Euro am Montag zum Dollar zulegen kann - Argentinischer Peso gerät deutlich unter Druck Warum der Euro am Montag zum Dollar zulegen kann - Argentinischer Peso gerät deutlich unter Druck
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kursentwicklung im Fokus

WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Montagabend nahezu unbewegt

08.09.25 20:24 Uhr
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg am Montagabend nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von WK Kellogg. Die WK Kellogg-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 22,98 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WK Kellogg Co Registered Shs When Issued
19,41 EUR -0,04 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die WK Kellogg-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 22,98 USD. Die WK Kellogg-Aktie legte bis auf 22,98 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die WK Kellogg-Aktie bis auf 22,95 USD. Bei 22,95 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 60.045 WK Kellogg-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.07.2025 auf bis zu 23,56 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,55 Prozent könnte die WK Kellogg-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.05.2025 bei 14,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die WK Kellogg-Aktie derzeit noch 35,58 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,640 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,650 USD je WK Kellogg-Aktie.

Am 05.08.2025 hat WK Kellogg in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte WK Kellogg ebenfalls ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,43 Prozent auf 613,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 700,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte WK Kellogg Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

In der WK Kellogg-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur WK Kellogg-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

In eigener Sache

Übrigens: WK Kellogg und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf WK Kellogg

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf WK Kellogg

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu WK Kellogg Co Registered Shs When Issued

DatumMeistgelesen
Wer­bung