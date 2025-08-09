DAX23.724 -0,4%ESt505.371 +0,2%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.625 +0,2%Nas21.761 -0,2%Bitcoin94.568 -0,7%Euro1,1725 -0,3%Öl66,82 +0,9%Gold3.639 +0,1%
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

09.09.25 16:10 Uhr

09.09.25 16:10 Uhr
WK Kellogg Aktie News: WK Kellogg tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von WK Kellogg. Die WK Kellogg-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 22,98 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der WK Kellogg-Aktie ließ sich um 15:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 22,98 USD. Bei 23,00 USD erreichte die WK Kellogg-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die WK Kellogg-Aktie bisher bei 22,97 USD. Bei 22,97 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 6.210 WK Kellogg-Aktien.

Bei einem Wert von 23,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,58 Prozent könnte die WK Kellogg-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,640 USD an WK Kellogg-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,650 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte WK Kellogg am 05.08.2025. Das EPS wurde mit 0,09 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,32 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 613,00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WK Kellogg 700,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von WK Kellogg wird am 05.11.2025 gerechnet.

Experten taxieren den WK Kellogg-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,42 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

