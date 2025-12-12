DAX24.258 -0,2%Est505.741 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -1,9%Nas23.144 -1,9%Bitcoin76.709 -2,6%Euro1,1741 ±0,0%Öl60,95 -1,0%Gold4.281 ±0,0%
WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. Dezember (51. KW)

12.12.25 16:36 Uhr

===

M O N T A G, 15. Dezember 2025

*** 00:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 4Q

*** 03:00 CN/Anlageinvestitionen November

*** 03:00 CN/Einzelhandelsumsatz November

*** 03:00 CN/Industrieproduktion November

*** 08:00 DE/Großhandelspreise November

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Oktober

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember

*** 15:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede zum Inflationsausblick

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation

(jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor

16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung

auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF,

EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY

*** 16:30 US/New-York-Fed-Gouverneur Williams, Teilnahme an Panel zu Wirtschaftswachstum

D I E N S T A G, 16. Dezember 2025

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Dezember

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Dezember

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ausblick 2026

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober/November

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

*** 16:00 US/Lagerbestände September

*** 17:00 US/Cisco Systems Inc, HV

M I T T W O C H, 17. Dezember 2025

*** 00:50 JP/Handelsbilanz November

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches

Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresergebnis (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise November

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise November

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise November

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 16:00 US/Lagerbestände Oktober

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

D O N N E R S T A G, 18. Dezember 2025

07:30 DE/Douglas AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Baugenehmigungen Oktober

*** 08:00 CH/Handelsbilanz November

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll des geldpolitischen Rats

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember

*** 14:30 US/Realeinkommen

*** 14:30 US/Verbraucherpreise November

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q

*** - BE/EU-Gipfel

F R E I T A G, 19. Dezember 2025

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise (landesweit) November

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise November

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Januar

08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 9 Monate

08:00 DE/Insolvenzen September

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz November

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für

Wirtschaftsforschung Dezember

*** 09:30 EU/EZB-Wage Tracker

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum

*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

*** 13:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede zur Eröffnung eines

Panels des Aspen Institute Italia

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Dezember

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Dezember

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser November

*** - JP/BoJ, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

- DE/Eurex, Großer Verfall

