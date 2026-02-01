DAX24.669 +0,7%Est505.988 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 +6,3%Nas22.793 +1,1%Bitcoin57.961 +8,5%Euro1,1808 +0,2%Öl68,19 +1,3%Gold4.947 +3,6%
WOCHENVORSCHAU/16. bis 22. Februar (8. KW)

06.02.26 15:53 Uhr

===

M O N T A G, 16. Februar 2026

*** 07:00 DE/Sartorius AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 11:00 EU/Industrieproduktion Dezember

- BE/Treffen der Eurogruppe

- Börsenfeiertag: China, Korea,USA

- Verkürzter Handel in Singapur

D I E N S T A G, 17. Februar 2026

07:10 DE/Norma Group SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Januar

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Januar

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit März 2028 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar

17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis

*** 20:30 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede zu KI und Wirtschaft

*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Ergebnis 1H

- BE/Ecofin-Treffen

- Börsenfeiertag: China, Korea,Singapur

M I T T W O C H, 18. Februar 2026

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Januar

*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

07:00 AT/Wienerberger AG, Jahresergebnis

07:30 LU/SAF-Holland SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, ausführliches Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Januar

08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November/Dezember

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar

*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel in der

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

18:30 FR/Orange SA, Jahresergebnis

22:00 US/Booking Holdings Inc, Jahresergebnis

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

- FR/Carrefour SA, Capital Markets Day

- Börsenfeiertag: China, Korea,Singapur

D O N N E R S T A G, 19. Februar 2026

*** 06:00 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz)

*** 06:45 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis

07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 4Q

07:30 FR/Orange SA, Kapitalmarkttag und Strategie-Update 2030

07:45 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis

08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember

*** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H

*** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Dezember

*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung in parlamentarischer Kommission zu

digitalem Euro

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar

*** 15:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (15:00 BI-PK)

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar

*** 18:00 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche

*** - US/Index Frühindikatoren Conference Board

- Börsenfeiertag: China

F R E I T A G, 20. Februar 2026

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Januar landesweit

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis

*** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Januar

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar

*** 16:00 US/Neubauverkäufe November/Dezember

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze

für Unternehmenskredite (LPR)

- Börsenfeiertag: China

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

