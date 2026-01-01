WOCHENVORSCHAU/19. bis 25. Januar (4. KW)

===

M O N T A G, 19. Januar 2026

*** 06:45 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis

07:30 DE/Douglas AG, Trading Statement

08:00 DE/Insolvenzen Oktober

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember

- US/Börsenfeiertag: USA

D I E N S T A G, 20. Januar 2026

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1H

07:00 CH/ Docmorris AG, Umsatz Gesamtjahr

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Ausführliche Absatzzahlen nach Marken und Regionen 4Q

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar

*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 4Q

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

*** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 4Q

M I T T W O C H, 21. Januar 2026

*** 07:30 FR/Alstom SA, Trading Update 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q

*** 09:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu "'Decade Déjà Vu: Are the 2020s the New 1920s?"

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 4Q

*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q

*** 16:00 US/Bauausgaben Oktober

*** 18:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu "Second Act for EU Single Market"

*** - US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q

D O N N E R S T A G, 22. Januar 2026

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q

*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q

11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q

*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 4Q

*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 17./18. Dezember

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Januar

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q

*** - US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q

F R E I T A G, 23. Januar 2026

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz November

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Januar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar

*** 11:00 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion zu "The Global Economic Outlook"

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar

