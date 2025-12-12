DAX24.212 -0,3%Est505.728 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -1,9%Nas23.170 -1,8%Bitcoin76.709 -2,6%Euro1,1739 ±0,0%Öl60,87 -1,1%Gold4.285 +0,1%
WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Dezember (52. KW)

12.12.25 16:36 Uhr

===

M O N T A G, 22. Dezember 2025

*** 08:00 GB/BIP 3Q

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzzinsen

für Unternehmenskredite (LPR)

- DE/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:

+ MDAX AUFNAHME

- Aumovio

- TKMS

+ MDAX HERAUSNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

+ SDAX AUFNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

- Ottobock

- PSI Software

- Tonies

- Verbio

+ SDAX HERAUSNAHME

- Amadeus Fire

- Formycon

- LPKF

- Procredit

- Stratec

- Thyssenkrupp Nucera

+ TECDAX AUFNAHME

- Ottobock

+ TECDAX HERAUSNAHME

- PNE

D I E N S T A G, 23. Dezember 2025

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Oktober

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober

*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebige Güter Oktober

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November/Oktober

*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember

M I T T W O C H, 24. Dezember 2025

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

D O N N E R S T A G, 25. Dezember

*** - JP/BoJ-Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen des Japan

Business Federation Council

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 10:36 ET (15:36 GMT)