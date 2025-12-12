WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. Dezember (52. KW)
M O N T A G, 22. Dezember 2025
*** 08:00 GB/BIP 3Q
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten
*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders
*** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) November
*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzzinsen
für Unternehmenskredite (LPR)
- DE/Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:
+ MDAX AUFNAHME
- Aumovio
- TKMS
+ MDAX HERAUSNAHME
- Gerresheimer
- Hellofresh
+ SDAX AUFNAHME
- Gerresheimer
- Hellofresh
- Ottobock
- PSI Software
- Tonies
- Verbio
+ SDAX HERAUSNAHME
- Amadeus Fire
- Formycon
- LPKF
- Procredit
- Stratec
- Thyssenkrupp Nucera
+ TECDAX AUFNAHME
- Ottobock
+ TECDAX HERAUSNAHME
- PNE
D I E N S T A G, 23. Dezember 2025
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, November
08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Oktober
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebige Güter Oktober
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November/Oktober
*** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Dezember
M I T T W O C H, 24. Dezember 2025
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
D O N N E R S T A G, 25. Dezember
*** - JP/BoJ-Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen des Japan
Business Federation Council
