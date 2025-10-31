DAX23.967 -0,6%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,16 +1,1%Nas23.864 +1,2%Bitcoin95.821 +2,5%Euro1,1530 -0,3%Öl65,16 +0,7%Gold4.012 -0,7%
WOCHENVORSCHAU/3. bis 9. November (45. KW)

31.10.25 15:19 Uhr

===

M O N T A G, 3. November 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global Oktober

07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober

*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bruegel-Konferenz

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober

12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Technological University Dublin

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 18:00 US/San-Francisco-fed-Präsidentin Daly, Rede bei Veranstaltung des

Forum Club of the Palm Beaches

*** 20:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung der Brookings Institution

22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q

- JP, RU/Börsenfeiertag Japan, Russland

D I E N S T A G, 4. November 2025

*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 3Q (9:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Jahresergebnis

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

*** 08:40 BG/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz zu " On the Doorstep of

the Eurozone" (PK 10:45)

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 3Q

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Gemeinsam sind wir stärker -

wie Europa für seine neue globale Rolle fit wird"

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q

*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 3Q

- RU/Börsenfeiertag Russland

M I T T W O C H, 5. November 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global Oktober

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q

*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 08:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 3Q (07:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 AT/Kontron AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK)

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q

*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate

*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang September

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe September

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August

*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q

*** 08:45 FR/Industrieproduktion September

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 10:00 NL/Qiagen NV, Pk zum Ergebnis 3Q (Analysten-Call 15:30) 3Q

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September

*** 11:00 FR/EZB-Ratsmitglieder Nagel und Villeroy de Galhau, Fireside Chat

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 9 Monate

*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

*** - US/Bank of America Corp, Investorentag

- DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q

- NL/KPN NV, Strategieupdate

- DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Oktober

D O N N E R S T A G, 6. November 2025

06:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 3Q

06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 3Q

(8:30 PK, 10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK, 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Earnings-Call)

*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 3Q (9:00 PK, 9:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 3Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q (9:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK)

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 ES/Telefonica SA, Ergebnis 3Q

07:45 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate

07:50 DE/Suss Microtec SE, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q

*** 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q

*** 09:10 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung einer Geldmarktkonferenz

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

*** 09:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Webinar zu

"Euro area current policy challenges"

*** 10:30 DE/Deutsche Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September

*** 11:00 DE/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede in Veranstaltung des

Institute for Monetary and Financial Stability

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

*** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 9 Monate

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q

*** 17:00 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Veranstaltung zu "Connecting Communities"

*** 17:15 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel bei Bundesbank-Konferenz zu

"20 Jahre Finanzstabilitätsbericht"

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

*** 18:00 US/Cleveland-Fed-Chefin Hammack, Rede in Veranstaltung des

Economic Club of New York

*** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei 26th Jacques Polak Annual Research Conference

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

*** 23:30 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede in Veranstaltung der

Fixed Income Analysts Society

F R E I T A G, 7. November 2025

06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 2Q

06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 DE/Handelsbilanz September

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 2Q

*** 14:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Fireside Chat bei Bundesbank-Konferenz

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November

*** - CN/Zollverwaltung, Außenhandel Oktober

- DE/Länderrating Deutschland (Moody's)

S O N N T A G, 9. November 2025

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Oktober

*** 02:30 CN/Erzeugerpreise Oktober

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 10:19 ET (14:19 GMT)