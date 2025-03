WOCHENVORSCHAU/31. März bis 6. April (14. KW)

===

M O N T A G, 31. März 2025

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

(CFLP/nationale Statistikbehörde) März

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/staatliche Statistikbehörde) März

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

und Geschäftsbericht

07:00 AT/Wienerberger AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Aumann AG, ausführliches Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(09:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)

*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Februar

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg März

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern März

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg März

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen März

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen März

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) März

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März

*** 16:00 US/Zahl offener Stellen (Jolts) Februar

*** - IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Jahresbericht zur Wirtschaftslage

- DE/VDMA, Pressekonferenz auf Hannover Messe

- SG/Börsenfeiertag Singapur

D I E N S T A G, 1. April 2025

*** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 1Q

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global März

*** 05:30 AU/Reserve Bank of Australia (RBA), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 08:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März

*** 08:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März

*** 08:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März

*** 09:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) März

*** 09:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März

*** 10:20 HR/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Veranstaltung der kroatischen Zentralbank

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) März

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Tag

*** 14:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffung der EZB-Konferenz

"The transformative power of AI: economic implications and challenges"

(18:30 Dinner-Rede Chefvolkswirt Lane)

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März

*** 16:00 US/Bauausgaben Februar

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März

*** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close Call 1Q

M I T T W O C H, 2. April 2025

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 2024

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Februar

*** 12:30 FR/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Masterclass of SciencesPo

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Februar

*** 16:05 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Moderation von Panel zu

"Making the most of AI: how to foster diffusion and address risks?"

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q

*** US/US-Präsident Trump, Bekanntgabe reziproker Zölle

D O N N E R S T A G, 3. April 2025

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global März

07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 1Q

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise März

*** 08:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

*** 08:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

*** 09:20 NL/EZB-Vizepräsident De Guindos, Keynote zu "Financial

Stability in Uncertain Times"

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe März

*** 10:00 DE/Aurubis AG, HV

*** 10:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Kapitalmarkttag

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (2. Veröffentlichung) März

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar

11:00 DE/Verband deutscher Pfandbriefbanken e.V., Jahrespressekonferenz

*** 12:00 FR/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung bei OECD-Seminar

*** 13:30 EU/Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 5./6. März,

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Handelsbilanz Februar

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) März

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März

- DE/US Auto-Zölle treten in Kraft

*** 20:30 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede in der University of Pittsburgh

F R E I T A G, 4. April 2025

*** 08:00 DE/Auftragseingang Februar

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Februar

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Januar

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Februar

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März

- CH, HK/Börsenfeiertag China, Hongkong

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2025 10:11 ET (14:11 GMT)