WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Mai (19. KW)

M O N T A G, 5. Mai 2025

07:00 LU/Stabilus SE, Ergebnis 1H (10:30 Analystenkonferenz)

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise April

*** 09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Mai

12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe April

*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

- AT/Opec+, Treffen der Ölminister

- GB, JP, CN, HK, KR/Börsenfeiertag Großbritannien, Japan, China, Hongkong, Südkorea

D I E N S T A G, 6. Mai 2025

*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global April

*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q

*** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1Q

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, ausführliches Ergebnis 1Q (09:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Februar

*** 08:45 FR/Industrieproduktion März

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April

*** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

*** 10:00 DE/Nordex SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise März

11:30 DE/Auktion 2,40-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2030 (Volumen 4,5 Mrd EUR)

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1Q

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Handelsbilanz März

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

- DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis (nach Börsenschluss) 1Q

- DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q

- JP, KR/Börsenfeiertag Japan, Südkorea

M I T T W O C H, 7. Mai 2025

*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 13:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q (07:30 PK)

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call)

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK)

*** 07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q (13:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q

*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Auftragseingang März

08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe März

*** 10:00 DE/Fuchs SE, HV

*** 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV

*** 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV

10:00 DE/Grenke AG, HV

*** 10:00 DE/Bafin-Chef Branson, Bafin-Jahrespressekonferenz

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau

*** 11:00 DE/Hannover Rück SE, HV

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März

*** 12:30 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung

*** 22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 1Q

22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 1Q

*** - DE/Deutsche Lufthansa AG, Verhandlung beim EuGH wegen Corona-Hilfen

*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** - PO/EZB-Jahrestagung

D O N N E R S T A G, 8. Mai 2025

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Jahresergebnis

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz)

06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 2Q (08:30 PK)

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (09:00 PK)

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz März

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe März

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

09:30 DE/Deutz AG, HV

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Allianz SE, HV

*** 10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV

*** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV

10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV

10:00 DE/Robert Bosch GmbH, BI-PK

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Uniper SE, HV

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 10:30 DE/Talanx AG, HV

11:00 DE/Jost Werke SE, HV

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

14:00 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q

16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Finnlands Präsident Stubb, Statements vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin

*** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

- FR/OECD, Wirtschaftsausblick

- RU, CH/Börsenfeiertag Russland

F R E I T A G, 9. Mai 2025

06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Krones AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:30 PK)

*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, HV

11:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), HV

*** 12:45 IS/Reykjavik Economic Conference, u.a. mit Fed-Gouverneur Barr sowie

Fed-Gouverneurin Kugler (14:30) und Fed-Gouverneur Waller (17:30)

16:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Fed-Listens-Event

*** - CN/Handelsbilanz April

- RU, CH/Börsenfeiertag Russland

S A M S T A G, 10. Mai 2025

*** 01:45 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu

"Finishing the Job and New Challenges"

*** 01:45 US/Fed-Gouverneurin Cook, Teilnahme an Panel zu

"Productivity Dynamics"

