WOCHENVORSCHAU/8. bis 12. Dezember (50. KW)

===

M O N T A G, 8. Dezember 2025

*** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Jahresergebnis und

Geschäftsbericht (09:30 BI-PK)

07:00 LU/Stabilus SE, Jahresergebnis (10:30 Webkonferenz)

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober

10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember

*** 16:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung zu "The transformation

of money: technological disruption and the future of financial services"

*** - CN/Außenhandel November

D I E N S T A G, 9. Dezember 2025

*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK;

12:30 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober

*** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu "AI and the

Future of Central Banking"

10:00 DE/VDMA, Jahrespressekonferenz

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:40 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei

EZB-Bankenaufsichtskonferenz

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 16:00 US/Anzahl der Offener Stellen (Jolts) Oktober (Sep gestrichen)

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

- CN/Staatspräsident Xi, Treffen mit Chefs internationaler

Wirtschaftsorganisationen

M I T T W O C H, 10. Dezember 2025

*** 02:30 CN/Verbraucherpreise November

*** 07:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis

*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI),

Konjunkturbericht, Jahrespressekonferenz

*** 11:55 GB/EZB Präsidentin Lagarde, Interview zur Zukunft von Euro und Dollar

*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Kapitalmarkttag

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk Fed-Chairman Powell)

*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q

D O N N E R S T A G, 11. Dezember 2025

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 10:00 DE/Munich Re, Kapitalmarkttag (8:00 PK)

*** 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

10:00 DE/ Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung

Halle (IWH), Konjunkturprognose

*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Winter

*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches

Institut für Wirtschaftsforschung

11:30 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Jahresergebnis (09:00 PK)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Erzeugerpreise November

*** - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

*** - BE/Treffen der Eurogruppe

- CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable zum Jahresergebnis

F R E I T A G, 12. Dezember 2025

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November

*** 08:00 GB/BIP Monat Oktober

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober

08:30 DE/Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin),

Konjunkturprognose Winter 2025

*** 14:00 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede in Delaware

State Chamber of Commerce

*** 14:30 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei

University of Cincinnati Real Estate Center Roundtable Series event

*** - BE/Ecofin-Treffen

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 09:59 ET (14:59 GMT)