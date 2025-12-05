DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,92 -5,4%Nas23.575 +0,3%Bitcoin76.762 -3,0%Euro1,1645 ±-0,0%Öl63,84 +0,7%Gold4.212 +0,1%
Litauens Präsident würdigt Deutschlands Rolle an Nato-Ostflanke

05.12.25 18:34 Uhr

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat die große Bedeutung Deutschlands für die Sicherheit seines Landes und anderer östlicher Nato-Staaten hervorgehoben. "Deutschlands Rolle bei der Sicherung des Friedens an der Ostflanke ist außergewöhnlich", sagte er nach einem Treffen in Vilnius mit Generalinspekteur Carsten Breuer und weiteren Generälen der Bundeswehr.

Nauseda betonte, dass die Stationierung einer Bundeswehr-Brigade in Litauen ein starker Beweis für die strategische Partnerschaft sei. Die Aufstellung seines Gefechtsverbandes stärke sowohl die Sicherheit Litauens als auch der gesamten Nato-Ostflanke, wurde er in einer Mitteilung der Präsidialkanzlei zitiert.

Nauseda: Aufbau von Brigade und Infrastruktur im Zeitplan

Die Bundeswehr baut in Litauen die Panzerbrigade 45 auf, die zum verstärkten Schutz der Nato-Ostflanke dienen soll. Sie wurde von der Bundesregierung als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Russland zugesagt und im April formal in Dienst gestellt. Die Brigade soll bis 2027 mit einer Gesamtstärke von 4.800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern voll einsatzfähig sein.

Nach Angaben von Nauseda verläuft die Stationierung reibungslos und schneller als geplant. Litauen erfülle alle seine Verpflichtungen innerhalb der vereinbarten Fristen und die notwendige militärische Infrastruktur nehme konkrete Formen an, hieß es in der Mitteilung.

Der künftige Hauptstandort der Brigade soll eine noch zu bauende Kasernenanlage mit Truppenübungsplatz in Rudninkai sein. Bis zur Fertigstellung nutzt die Bundeswehr Übergangslösungen./awe/DP/mis