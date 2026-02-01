WOCHENVORSCHAU/9. bis 15. Februar (7. KW)
M O N T A G, 9. Februar 2026
*** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 4Q
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Januar
10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Februar
*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in der Maynooth University
*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Unter welchen
Umständen ist die Inflationsrate zu niedrig?"
*** 17:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an EP-Debatte zu
EU-Wirtschaft und Aktivitäten der EZB
*** 18:00 DE/Aumovio SE, Pre-Close-Call Jahresergebnis
*** - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der
Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GdL) bis 13.2.2026
D I E N S T A G, 10. Februar 2026
06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, ausführliches Jahresergebnis
07:00 AT/AMS-Osram AG, Jahresergebnis
07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Talanx AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q
*** 07:45 FR/Kering SA, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 1Q
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Jahresergebnis (12:45 Analystenkonferenz)
*** 08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/BP plc, Jahresergebnis
08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS),
vorläufiges Jahresergebnis
08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q
*** 11:00 DE/Tui AG, HV
11:00 DE/Verband der Automobilindustrie (VDA), Jahresauftakt
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im
Volumen von 5 Mrd EUR
11:55 NL/Royal Philips Electronics NV, Kapitalmarkttag
12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q
14:00 NL/Ferrari NV, Jahresergebnis
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember
*** 16:00 US/Lagerbestände November
*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q
M I T T W O C H, 11. Februar 2026
*** 02:30 CN/Verbraucherpreise Januar
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 10:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK)
07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 1Q
(09:00 PK und Analystenkonferenz)
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q
07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 3Q
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis
07:30 DE/Douglas AG, ausführliches Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)
08:00 DE/Inlandstourismus Dezember & 2025
*** 08:05 FR/Totalenergies SE, Jahresergebnis
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im
Volumen von 1,5 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR
12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q
*** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Jahresergebnis und Kapitalmarkttag
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar
*** 16:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede zur Eröffnung eines Workshops
zu "AMLA and the reshaping of money laundering supervision in the EU"
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis
(18:00 Analystenkonferenz)
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Jahresergebnis
*** 18:00 AT/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung in der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften
*** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** - US/Haushaltsbüro des Kongresses, Bericht zu Haushalt und
Wirtschaftswachstum 2026 bis 2036
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
- JP/Börsenfeiertag Japan
D O N N E R S T A G, 12. Februar 2026
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis (15:00 Earnings-Call)
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis
07:30 JP/Softbank Corp, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis
08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H
08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
*** 08:00 GB/BIP Monat Dezember
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember
08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q
09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis
(14:00 Analystenkonferenz)
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q
*** 10:00 DE/Aurubis AG, HV
*** 10:00 DE/Siemens AG, Hauptversammlung
*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, PK zum Jahresergebnis
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung bei Veranstaltung der
Commissione Europa of the Accademia Nazionale dei Lincei
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar
*** 16:30 BG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei "The World Ahead 2026" Sofia,
Gala Dinner
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis
*** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "European monetary policy
challenges in the new geopolitical environment"
22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q
- EU/Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs
F R E I T A G, 13. Februar 2026
01:00 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan und Fed-Gouverneur Miran
sprechen bei Global Perspectives Event
*** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis (12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, vorläufiges Jahresergebnis
08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar
08:00 DE/Insolvenzen November
*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember
*** 14:30 US/Realeinkommen Januar
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Januar
- Landerrating Italien (Fitch)
- DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H
S A M S T A G, 14. Februar 2026
*** 17:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Münchner
Sicherheitskonferenz
S O N N T A G, 15. Februar 2026
*** 10:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu europäischer
Wettbewerbsfähigkeit bei Münchner Sicherheitskonferenz
