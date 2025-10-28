WOCHENVORSCHAU: Termine bis 10. November 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 10. November 2025
DIENSTAG, DEN 28. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz
07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen
07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz
07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen
07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz
07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz
08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen
08:30 DEU: Nordex, Analystenkonferenz zu Q3
10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen
11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen
12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen
12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu Q3
17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen
18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen
21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen
21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h)
USA: Corning, Q3-Zahlen
USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen
USA: Edison International, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/25
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25
14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25
15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25
15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf
Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner.
DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin
MITTWOCH, DEN 29. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen
06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 h Analystenkonferenz, 10.00 h Pk)
07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen
07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz)
07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (8.30 h Analystenkonferenz, 10.00 h Pk)
07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen
07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen
07:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen
07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen
07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (15.00 h Presse- und Analystenkonferenz)
07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz
08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen (10.00 h Analysten- und Pressekonferenz)
08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz
08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen
08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen
09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen
11:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen
11:00 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen
11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen
12:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen
12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen
12:00 FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen
12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen
17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen
21:00 USA: Meta, Q2-Zahlen
21:00 USA: Starbucks, Jahreszahlen
21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen
21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen
21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen
21:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 10/25
09:00 ESP: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/25
09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin
11:00 BEL: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
12:00 ITA: Erzeugerpreise 9/25
13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (vorab)
15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/25
15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
19:00 USA: Fed, Zinsentscheid (19.30 h Pk mit Fed-Chef Powell)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München
11:0 DEU: Video-Pressegespräch Sparkassenverband DGSV zur Vorstellung des «Vermögensbarometers» 2025
Die repräsentative Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) liefert ein aktuelles Stimmungs- und Verhaltensbild rund um Sparen, Vorsorge und Geldanlage. DSGV-Präsident Ulrich Reuter und DSGV-Chefvolkswirt Reinhold Rickes stellen die Ergebnisse vor.
DEU: Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin, Bonn
DEU: Landgericht Köln verhandelt Klage von Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen Rewe wegen App-Werbung, Köln
DONNERSTAG, DEN 30. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
02:00 KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (detailliert)
05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen
06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen
06:45 ESP: BBVA, Q3-Zahlen
06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen
07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 h Pk)
07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Argenx, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (detailliert) (15.00 h Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen
07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz
08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen
08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz)
08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen
08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen
08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen
08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen
08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen
08:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen
11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen
11:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen
11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen
11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen
11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen
12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen
12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen
12:00 USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen
12:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen
13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen
14:00 USA: Alcoa, Investor Day
17:45 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz
17:45 FRA: Axa, Q3-Umsatz
18:05 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz
18:15 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen
21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen
21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen
21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen
21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: SIG Group, Investor Day
CHN: BYD, Q3-Zahlen
NLD: ING Groep, Q3-Zahlen
NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen
USA: Comcast, Q3-Zahlen
USA: Hershey, Q3-Zahlen
USA: ResMed, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/25
07:30 FRA: Konsumausgaben 9/25
07:30 FRA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
09:00 AUT: BIP Q3/25
09:00 AUT: Erzeugerpreise 9/25
09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
09:30 NLD: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/25
10:00 DEU: Arbeitslosenzahlen Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/25
10:00 DEU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
10:00 ITA: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/25
11:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/25
11:00 EUR: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/25
11:00 EUR: Verbraucher-,Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/25
11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/25
12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 9/25
12:00 PRT: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
13:30 USA: BIP Q3/25 (vorab)
13:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (vorab)
13:30 USA: BIP Preisindex Q3/25 (vorab)
13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/25 (vorab)
13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 h Pk)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: 7. «Frankfurter Regulierungskonferenz»: «Ist Deregulierung ernst gemeint?», Frankfurt/M.
Die Veranstalter der Frankfurt School of Finance & Management erwarten als Rednerinnen und Redner u.a. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, und Sabine Lautenschläger, Aufsichtsratsmitglied der Commerzbank.
09:00 DEU: Fortsetzung Wirecard-Prozess, München
10:30 DEU: Eröffnung der Messe «Reisen & Caravan 2025» mit Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU), Erfurt
JPN: Japan Mobility Show, Tokio
UZB: 43. Generalkonferenz der Unesco, Samarkand
Die Generalkonferenz tritt alle zwei Jahre zusammen und entscheidet über Richtlinien, Programm und Haushalt der Organisation. Bei der Konferenz soll die Organisation auch eine neue Chefin oder einen neuen Chef bekommen.
FREITAG, DEN 31. OKTOBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz)
07:00 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen
09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen
11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen
11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen
FRA: Scor, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/25
00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/25
00:50 JPN: Industrieproduktion 9/25 (vorab)
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/25
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/25
08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
10:00 ESP: Leistungsbilanz 8/25
11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 PRT: Industrieproduktion 9/25
13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25
14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/25
MONTAG, DEN 3. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 NLD: PostNL, Q3-Zahlen
07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen
10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang 9/25 und Q3/25
12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen
22:15 USA: Eastman Chemical, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland
02:45 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/25
08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/25
09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 9/25
SONSTIGE TERMINE
08:00 DEU: Kongress Deutsche Energie-Agentur (dena) zur Energiewende «Sicher vorangehen»
+ Eröffnungskeynote von Bundesumweltminister Carsten Schneider
13:30 DEU: Bankendialog zu «Mit Nachhaltigkeit zu stärkerer Wirtschaft» u.a. mit dem Hauptgeschäftsführer Bankenverband, Heiner Herkenhoff
Themen: Welche Chancen eröffnet die Transformation? Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es für zukunftsfähige Märkte? Und wie können Banken Mittelstand und kleinere Unternehmen gezielt beim Wandel unterstützen?
HINWEIS
JPN / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen
DIENSTAG, DEN 4. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen
07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen (14.00 h Presse- und Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen
07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen
07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen (11.00 h Capital Markets Day)
08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen (10.00 h Analysten- und Pressekonferenz)
08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen
08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen
08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen
12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen
12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen
22:00 NLD: Qiagen, Q3-Zahlen
22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen
22:00 USA: AMD, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
AUT: AT&S, Q2-Zahlen
CHE: Georg Fischer (Capital Markets Day)
NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
USA: Eaton, Q3-Zahlen
USA: American International Group, Q3-Zahlen
USA: The Mosaic, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/25
14:30 USA: Handelsbilanz 9/25
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/25
16:00 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 9/25 (endgültig)
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
MITTWOCH, DEN 5. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen
07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (8.00 h Analystenkonferenz, 10.00 h Bilanz-Pk)
07:00 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 h Pk)
07:00 DEU: Vonovia Q3-Zahlen (7.00 h Telefonkonferenz)
07:00 DEU: Kontron, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Klöckner & Co, Q3-Zahlen
07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen
07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 h Pressekonferenz)
07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen
07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen
07:45 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen
08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen
08:00 DNK: Vestas, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen
08:00 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz
10:00 DEU: KfW-Bankengruppe, Q3-Zahlen
10:00 NLD: Qiagen, Pressekonferenz zu Q3-Zahlen (15.30 h Analystencall)
13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen
18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen
18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen
18:00 ITA: Leonardo, Q3-Zahlen
22:00 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen
22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DNK: Vestas Wind, Q3-Zahlen
USA: Bank of America (Investor Day)
USA: Fortinet, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
02:45 CHN: PMI Dienste 10/25
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 9/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 10/25
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 10/25
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/25
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Erzeugerpreise 9/25
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 10/25
15:45 USA: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Index Dienste 10/25
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt über Klausel in Jahres-Reiseversicherung, nach der Pandemie-Schäden nicht versichert sind, Karlsruhe
14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag des Zentralverband Deutsches Baugewerbe unter dem Leitmotiv «Neustart Bau: Wo stehen wir?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin
DONNERSTAG, DEN 6. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferen, 10.30 h Pk)
07:00 DEU: DHL Group, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz)
07:00 BEL: Solvay, Q3-Zahlen
07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen
07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen
07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen (9.00 h Telefonkonferenz)
07:30 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Uniper, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Continental, Q3-Zahlen
07:30 DNK: AP Moller-Maersk, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen
07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Wise, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen und Capital Markets Day
08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz
08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen
08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen
08:00 JPN: Nissan, Q1-Zahlen
08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen
13:00 USA: Altice, Q3-Zahlen
13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen
13:00 USA: Moderna, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen
14:00 USA: Ralph Lauren, Q2-Zahlen
17:00 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen
22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen
22:00 USA: Tesla, Hauptversammlung
22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FRA: Legrand, Q3-Zahlen
NLD: Euronext, Q3-Zahlen
USA: Hyatt, Q3-Zahlen
USA: Cummins, Q3-Zahlen
USA: Sandisk, Q1-Zahlen
USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P PMI Dienste 10/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Industrieproduktion 9/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/25 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 9/25
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/25
09:00 ESP: Industrieproduktion 9/25
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/25
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: BGH verhandelt zur Speicherungsfrist für Wirtschaftsauskunfteien, Karlsruhe
10:30 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zu ihrem Finanzstabilitätsbericht, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Investment-Strategie 2026 u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Privatbank, Gerhard Wiesheu
11:00 DEU: Herbst-Pressegespräch der Chemieverbände Hessen, Frankfurt/M.
BRA: Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém
+ Die Gastgeber haben den Leaders Summit vor den eigentlichen UN-Klimagipfel gezogen, der am 10.11. beginnt
+ voraussichtlich Bericht «Zustand des Weltklimas» der Weltwetterorganisation (WMO)
GRC: Energiekonferenz P-Tec in Athen, Athen (bix 7.11.25)
In Athen findet am 6. und 7. November die Energiekonferenz P-Tec mit Vertretern von 24 europäischen Ländern statt (Partnership for Transaltantic Energy Cooperation). Veranstalter sind unter anderem das US-Department of Energy sowie das griechische Energieministerium. Es geht um die Förderung der Energiezusammenarbeit zwischen den USA und mittel- und osteuropäischen Staaten.
FREITAG, DEN 7. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen
06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen
06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hensoldt AG, Q3-Zahlen (detailliert)
08:00 JPN: Honda Motor, Q2-Zahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen
DEU: Kraftfahrt-Bundesamt veröffentlicht Statistiken zu Auto-Neuzulassungen 10/25, Flensburg
ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen
USA: KKR & Co, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 10/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 9/25
08:00 NOR: Industrieproduktion 9/25
08:45 FRA: Handelsbilanz 9/25
08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/25
09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 10/25
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/25
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)
21:00 USA: Konsumentenkredite 9/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank: Kapitalmarktausblick 2026, Frankfurt/M.
BRA: Abschluss Treffen von Staats- und Regierungschefs vor der Weltklimakonferenz in Brasilien, Belém
SONNTAG, DEN 9. NOVEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/25
02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/25
MONTAG, DEN 10. NOVEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen
USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 9/25 (vorläufig)
08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/25
08:00 SWE: Industrieaufträge 9/25
08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/25
09:00 AUT: Industrieproduktion 9/25
10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 9/25
SONSTIGE TERMINE
BRA: 30. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 30), Belém
